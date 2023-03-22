Берегитесь мороза: в Новосибирске в ночь на 22 марта похолодает до -17

В ночные часы еще останутся сильные морозы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске ночные и утренние температуры по-прежнему не похожи на весенние. Сегодня синоптики обещают ночью -11…-13 градусов, в пригороде может похолодать и до -15…-17. Но зато днем придет потепление до -1…+1 градуса.

— Ожидается переменная облачность, без осадков. На дорогах сильная гололедица. Южный ветер подует со скоростью 3-8 метров в секунду, — сообщает Западно-Сибирский гидрометцентр.

По Новосибирской области ночью тоже пока ударят морозы до -8…-13, местами до -18 градусов. Днем будет от -1 до +4. По региону будет преимущественно без осадков, лишь по северо-западу местами пройдет небольшой мокрый снег.

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