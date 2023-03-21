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НовостиПроисшествия21 марта 2023 12:23

Налетели с криками: в Новосибирске очевидцы обвинили мать и дочь в избиении женщины на улице

В Новосибирске очевидцы обвинили мать и дочь в избиении женщины на улице
Надежда КАСЬЯНОВА
На сибирячку напали и избили из-за неправильно припаркованной машины.

На сибирячку напали и избили из-за неправильно припаркованной машины.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

На улице Степной в Новосибирске сегодня, 21 марта, произошло ЧП. Сибирячка выходила из аптеки, когда на нее напала другая женщина и начала избивать.

— Женщина двигалась к своей машине, как вдруг на неё с криками налетела другая женщина, обложила матом и принялась наносить удары по голове. Мотивировала она это тем, что автомобиль потерпевшей перегородил проезд, — рассказал подписчик паблика ВКонтакте «Инцидент Новосибирск».

По словам автора поста, через некоторое время к избиению присоединилась еще одна девушка, предположительно дочь нападавшей. Конфликт закончился тем, что очевидцы пригрозили вызвать полицию.

В ГУ МВД по Новосибирской области обещали позже прокомментировать произошедшее.

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