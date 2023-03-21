«Сказали, что я некрасиво одет»: новосибирского блогера не пустили на Центральный рынок из-за одежды

Мужчину не пустили на рынок из-за одежды. Фото: Александр Казаченко

Блогер Александр Казаченко из Мошково регулярно ездит в Новосибирск на Центральный рынок, чтобы закупиться продуктами. 19 марта мужчина снова приехал в центр города, чтобы приобрести мясо для своих собак, однако сделать этого так и не смог. Зайти на рынок сибиряк захотел со стороны Гастрокорта, где его остановил «фейсконтроль».

— На входе меня остановила местная охрана, сказали, что не пустят меня внутрь. Мотивировали это тем, что я якобы как-то не так одет. Неподобающе. Я говорю — неподобающе для чего, для рынка? А мне, значит, сказали, что здесь ресторанная зона и тут в таком виде нельзя ходить. И мне надо искать другой вход. Хотя одет я был вполне прилично: обычные штаны, рубашка, куртка черная и ботинки. Ну, не нарядно, ну так и я из деревни, просто приехал на рынок, — рассказал КП-Новосибирск Александр. — Когда я спросил, как же я должен был одеться, мне показали на мужчину, стоявшего рядом, и сказали, что вот он одет красиво. Я вообще ничего не понял тогда. Они начали меня отправлять искать какой-то другой вход, но разве это правильно? А если я, допустим, сам хочу там покушать? Мне что, нельзя? Я 100 километров сюда ехал.

Пока Александр пытался договориться с охраной, за него стали заступаться другие посетители, которые не увидели ничего смущающего в его внешнем виде. Кончилось все тем, что сибиряк написал заявление в полицию.

КП-Новосибирск попыталась связаться с администрацией Центрального рынка, однако общаться с журналистами там отказались. Мы направили рынку официальный запрос с просьбой прокомментировать случившееся.

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