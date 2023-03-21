В Сибири двухлетняя девочка умерла, наевшись таблеток своей бабушки. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Трагедия произошла в Бийске Алтайского края. Там от отравления умерла 2-летняя девочка. Малышка в результате несчастного случая наелась сильнодействующих препаратов – таблеток своей бабушки.

– Двухлетний ребенок нашел сильнодействующие таблетки своей бабушки и употребил их, – сообщает Amic.ru со ссылкой на Следственный комитет Алтайского края.

Малышку пытались спасти врачи. Но усилия оказались напрасны. Вечером того же дня девочка умерла.

По факту случившегося в СК возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

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