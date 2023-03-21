В Новосибирске суд обязал безработного найти работу после ложного доноса о хищении автомобиля

Ложный донос в полицию обернулся исправительными работами. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Новосибирске суд обязал мужчину найти работу после ложного доноса в полицию о хищении автомобиля. Подробности приговора сообщили в пресс-службе Заельцовского районного суда.

Инцидент произошел 19 июля 2022 года в отделе полиции «Заельцовский». 53-летний гражданин написал заявление о якобы хищении автомобиля Honda Fit с участием мошенников.

В полиции провели проверку и обнаружили, что информация ложная, а вместо уголовного дела о мошенничестве возбудили дело о ложном доносе на автора заявления. Гражданин полностью признал вину в ложном доносе и раскаялся, попросив рассмотреть дело в особом порядке. 20 марта 2023 года суд вынес приговор:

- Мужчине было назначено наказание в виде исправительных работ на срок в 6 месяцев с удержанием 5 % заработной платы в доход государства. Наказание сочли условным с испытательным сроком в 1 год и возложили обязанности: не менять постоянного места жительства, встать на учёт в органы занятости населения и не уклоняться от трудоустройства по направлениям службы занятости, трудоустроиться и работать в течение испытательного срока, – сообщили в пресс-службе суда.

Приговор в законную силу не вступил. Подсудимому необходимо будет найти работу не позднее 3х месяцев после вступления приговора в законную силу.

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