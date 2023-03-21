За оплату света из бюджета будут судить экс-главу сельсовета под Новосибирском

Экс-главу Чановского сельсовета будут судить по статье о злоупотреблении должностными полномочиями. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Экс-главу Чановского сельсовета будут судить по статье о злоупотреблении должностными полномочиями. Информацию об этом опубликовали в понедельник, 20 марта 2023 года на сайте Чановского районного суда.

- Обвиняемый безвозмездно предоставлял себе и своей супруге реальную возможность использовать по своему усмотрению электроэнергию в здании, принадлежащем администрации, для ведения предпринимательской деятельности, - написано на сайте суда.

С ноября 2018 по март 2022, занимая пост чиновника, Павел Киселёв оплатил счета за электроэнергию на 78 тысяч рублей из бюджета сельсовета.

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