В Новосибирске 13-летняя девочка пострадала в аварии на парковке возле детской больницы

В ДТП возле детской больницы пострадала 13-летняя девочка. Фото: ГИБДД Новосибирска.

В Заельцовском районе Новосибирска водитель, выезжая с парковки, врезался в автомобиль, в котором сидел ребенок. Об этом рассказали в группе пропаганды Госавтоинспекции Новосибирска.

Авария произошла вечером 20 марта. За рулем Toyota Chaser был 31-летний водитель. Он задним ходом выезжал с парковки у детской больницы № 3 на улице Кубовой и не заметил припаркованный автомобиль Honda Fit.

Ребенок сидел в припаркованной машине. Фото: ГИБДД Новосибирска.

В момент ДТП в машине не было водителя, его ждала 13-летняя девочка, которая в результате столкновения получила травмы. Пострадавшая получает медицинскую помощь.

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