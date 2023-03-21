Новосибирская область попала в лидеры по подростковой преступности

Регион занял 5 строчку антирейтинга. Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

В 2022 году несовершеннолетние Новосибирской области нарушили закон 2,5 тысячи раз - это 5,3% от общего количества преступлений в регионе. Регион занял 5-ю строчку антирейтинга. На первом месте – Новгородская область. Годовой отчёт опубликован на сайте МВД РФ.

Всего с января по декабрь на территории Новосибирской области зафиксировали 46 тысяч преступлений. Из них 11 тысяч отнесли к тяжким или особо тяжким.

За 2022 год правоохранителям региона удалось раскрыть почти 10 тысяч преступлений. При этом темп прироста раскрытых преступлений в 2022 году составил 20%.

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