В Новосибирской области «Ростелеком» готов к паводковому и пожароопасному сезону

Фото: Департамент внешних коммуникаций МРФ «Сибирь»

Глава региона высоко оценил готовность экстренных служб, оперативных ведомств и организаций к действиям по ликвидации чрезвычайных ситуаций.

- Сегодня приятно было услышать из докладов, что и в течение 2022 года достаточно серьезные вложения были в материальную базу, укрепление штата подразделений. Поэтому система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Новосибирской области полностью готова к паводковому и пожароопасному сезону, - подчеркнул Андрей Травников.

На смотре «Ростелеком» представил свою передвижную Лабораторию исследования оптико-волоконного кабеля (ЛИОК) на базе автомобиля КАМАЗ. Мобильный комплекс оборудован всеми необходимыми техническими средствами для оперативного выявления и устранения последствий чрезвычайных ситуаций: трассо-поисковое и измерительное оборудование, пост сварки кабеля, бензогенератор.

В составе экипажа лаборатории - водитель-механик и аварийно-восстановительная бригада, которая в кратчайшие сроки проводит диагностику оптики, определяет места повреждений и в полевых условиях ремонтирует линии.

Инфраструктура «Ростелекома» расположена практически на всей территории Новосибирской области. Компания уделяет большое внимание сохранению ее работоспособности, предупреждению и своевременному устранению нештатных ситуаций.

- Мы ежегодно проводим противопаводковые мероприятия, чтобы климатические условия не влияли на качество связи. У нас разработан четкий порядок действий в любой чрезвычайной ситуации, оперативные бригады круглосуточно находятся в режиме готовности, имеется необходимый запас материалов для восстановительных работ всех уровней сложности, - рассказал технический директор Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком» Алексей Гайдамак.