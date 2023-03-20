В Новосибирске запустили единую систему «Ярмарки»

В 2023 году торговые места будут предоставляться только тем, кто подал заявку через МИС «Ярмарки». Фото: Иван МАКЕЕВ

В Новосибирске стартовал проект по автоматизации процессов организации ярмарок на территории города — МИС «Ярмарки». Благодаря ей информация о местах и датах проведения подобных мероприятий станет общедоступной, также система позволит подать заявку на участи в ярмарке.

— В МИС «Ярмарки» внесен реестр муниципальных ярмарок на 2023 год, в котором содержится информация о месте и дате проведения, режиме работы и типе ярмарок, — пояснили в мэрии.

Заявку на участие в ярмарке могут подать юрлица, ИП, крестьянские, фермерские и личные подсобные хозяйства.

В муниципалитете также отметили, что в этом году торговые места будут предоставляться только тем, кто подал заявку через МИС «Ярмарки».

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