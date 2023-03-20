«Чудом обошлось без травмы»: в новосибирском ресторане гостю подали пасту со скрепкой

В пасте гостю попалась скрепка. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В одном из ресторанов на улице Ленина в Новосибирске гостю подали пасту со скрепкой от стиплера. Произошло ЧП 19 марта. Негативный отзыв о заведении сибиряк оставил на «Флампе».

— Заказал салат, пасту и бокал вина. По салату вопросов нет. Когда стал кушать пасту, то во рту почувствовал вкус металла и был в недоумении, когда достал металлическую скобу от степлера. Каким чудом я ее не проглотил и не получил травму, — рассказал мужчина.

Ресторан предложил вернуть деньги за пасту со скрепкой. Фото: novosibirsk.flamp.ru

По его словам, ресторан извинился за скрепку в пасте и предложил вернуть деньги за блюдо. Также, чтобы сгладить негативное впечатление, заведение предложило бесплатный десерт на выбор, но от сладкого мужчина отказался.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber