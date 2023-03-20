В Шерегеше туристка провалилась в расщелину во время спуска с горы

В Шерегеше туристка с головой ушла под снег.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
На горнолыжном курорте Шерегеш с одной из туристок произошел крайне неприятный инцидент. Во время спуска с дикого склона сноубордистка провалилась в глубокую расщелину под снегом. Выбраться из снежного плена самостоятельно девушка не смогла.
— На помощь пришли другие отдыхающие и вытащили застрявшую девушку из снежной ловушки, — сообщается издание «Сибдепо».
Ситуацию бурно обсуждали сибиряки в соцсетях. Многие люди отметили, что катание на диких не оборудованных склонах — изначально плохая идея.
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