В Шерегеше туристка провалилась в расщелину во время спуска с горы

В Шерегеше туристка с головой ушла под снег. Фото: Михаил ФРОЛОВ

На горнолыжном курорте Шерегеш с одной из туристок произошел крайне неприятный инцидент. Во время спуска с дикого склона сноубордистка провалилась в глубокую расщелину под снегом. Выбраться из снежного плена самостоятельно девушка не смогла.

— На помощь пришли другие отдыхающие и вытащили застрявшую девушку из снежной ловушки, — сообщается издание «Сибдепо».

Ситуацию бурно обсуждали сибиряки в соцсетях. Многие люди отметили, что катание на диких не оборудованных склонах — изначально плохая идея.

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