В Новосибирской области похоронили бойца «Ахмата» и мобилизованного

В Новосибирской области похоронили двух погибших во время специальной военной операции мужчин. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Новосибирской области похоронили двух погибших во время специальной военной операции мужчин. Оба они были родом из Барабинского района.

— Похороны прошли в субботу, 18 марта, — пояснили КП-Новосибирск в администрации Барабинского района.

50-летний боец отряда «Ахмат» Федор Барчан и 33-летний мобилизованный Александр Шапошников погибли еще в первых числах марта.

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