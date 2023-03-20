В Новосибирской области похоронили бойца «Ахмата» и мобилизованного

В Новосибирской области похоронили двух погибших во время специальной военной операции мужчин.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Новосибирской области похоронили двух погибших во время специальной военной операции мужчин. Оба они были родом из Барабинского района.
— Похороны прошли в субботу, 18 марта, — пояснили КП-Новосибирск в администрации Барабинского района.
50-летний боец отряда «Ахмат» Федор Барчан и 33-летний мобилизованный Александр Шапошников погибли еще в первых числах марта.
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