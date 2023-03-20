В Новосибирске потеплеет до +6 градусов из-за антициклона

На этой неделе потеплеет до +6 градусов. Фото: Антон ФОКИН

В Новосибирске к середине этой недели потеплеет до +6 градусов. Самым теплым днем станет 23 марта. Об этом сообщили в Западно-Сибирском гидрометцентре.

— Во вторник, 21 марта, ночью ожидается -9…-11 градусов, днем — -3…-5 градусов. Преимущественно без осадков, на дорогах сильная гололедица, ветер юго-западный 4-9 м/с. В среду, 22 марта, ночью похолодает до -10…-12 градусов, в пригороде будет морознее — до -13…-15 градусов. Днем потеплеет до -1…+1 градуса. Осадки не ожидается, ветер юго-западный 4-9 м/с, — рассказали синоптики. — В четверг, 23 марта, ночью температура опустится до -6…-8 градусов, днем ожидается оттепель до +4…+6 градусов. Ветер западный 4-9 м/с.

Сильное потепление ожидается и по области. Так ночные морозы до -17…-20 градусов будут сменяться потеплением до +3…+7 градусов.

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