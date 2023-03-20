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НовостиОбщество20 марта 2023 10:23

В Сибири будут судить девушку, скрывавшую ВИЧ от любовника

Она неоднократно вступала в интимные отношения с мужчиной, но о болезни ему не говорила
Анна АЛЕКСЕЕВА
Анна АЛЕКСЕЕВА
В Сибири будут судить девушку, скрывавшую ВИЧ статус от любовника.

В Сибири будут судить девушку, скрывавшую ВИЧ статус от любовника.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жительница Республики Алтай предстанет перед судом за половую связь с мужчиной. Дело в том, что 26-летняя девушка заражена ВИЧ. Но своему любовнику она об этом не сообщила.

– На протяжении двух месяцев она неоднократно вступала в половой контакт с лицом, которого в известность о наличии у неё ВИЧ-инфекции не поставила, – пишет Amic.ru со ссылкой на прокуратуру республики.

Теперь сибирячке светит год колонии. Ведь, по информации прокуратуры, она заведомо подвергла другое лицо опасности заражения ВИЧ-инфекцией. Подтвердился ли у ее любовника положительный статус после этой связи, пока неизвестно.

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