В Сибири будут судить девушку, скрывавшую ВИЧ от любовника

В Сибири будут судить девушку, скрывавшую ВИЧ статус от любовника. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жительница Республики Алтай предстанет перед судом за половую связь с мужчиной. Дело в том, что 26-летняя девушка заражена ВИЧ. Но своему любовнику она об этом не сообщила.

– На протяжении двух месяцев она неоднократно вступала в половой контакт с лицом, которого в известность о наличии у неё ВИЧ-инфекции не поставила, – пишет Amic.ru со ссылкой на прокуратуру республики.

Теперь сибирячке светит год колонии. Ведь, по информации прокуратуры, она заведомо подвергла другое лицо опасности заражения ВИЧ-инфекцией. Подтвердился ли у ее любовника положительный статус после этой связи, пока неизвестно.

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