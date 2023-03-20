В Сибири будут судить девушку, скрывавшую ВИЧ от любовника

В Сибири будут судить девушку, скрывавшую ВИЧ статус от любовника.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Жительница Республики Алтай предстанет перед судом за половую связь с мужчиной. Дело в том, что 26-летняя девушка заражена ВИЧ. Но своему любовнику она об этом не сообщила.
– На протяжении двух месяцев она неоднократно вступала в половой контакт с лицом, которого в известность о наличии у неё ВИЧ-инфекции не поставила, – пишет Amic.ru со ссылкой на прокуратуру республики.
Теперь сибирячке светит год колонии. Ведь, по информации прокуратуры, она заведомо подвергла другое лицо опасности заражения ВИЧ-инфекцией. Подтвердился ли у ее любовника положительный статус после этой связи, пока неизвестно.
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