Поиски 16-летней сибирячки, без вести пропавшей на вокзале, завершились трагедией. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Барнауле поиски без вести пропавшей 16-летней девушки завершились трагедией. Об этом пишет «ТОЛК». По данным журналистов, студентку искали с 18 марта.

Сообщалось, что девушка уехала из общежития АПЭК на ж/д вокзал. А после – исчезла. Известно, что ни в один из поездов несовершеннолетняя не садилась. В день пропажи она была одета в светлую куртку и спортивные штаны.

О том, что девушку нашли мертвой, сообщили ее близкие. Причину смерти подростка установит судмедэкспертиза.

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