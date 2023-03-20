В Новосибирской области перед паводком проверят опасные для детей объекты. Фото: Сергей ПРОХОРОВ

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поручил в рамках подготовки к паводку проверить не только естественные водоемы, но и искусственные. Губернатор напомнил, что трагедия может произойти и там, и там, поэтому важно осмотреть потенциально опасные объекты.

— Дети, особенно мальчишки, иногда выбирают самые неожиданные места для игр и прогулок – их нужно обезопасить от возможных трагедий. Просьба, поднять все общественные организации, которые участвуют в рейдах и выявлении подобных опасных объектов, советы отцов, родительские комитеты и так далее. Вода тает, уже собирается в приямках, поэтому нужно провести обходы, — подчеркнул глава региона.

Также Травников отметил высокие темпы подготовки к весеннему сезону. По его мнению, такая скорость позволяет надеяться, что паводок пройдет без серьезных подтоплений.

Напомним, что в прошлогодний паводок начался раньше из-за теплой погоды и уже в первую неделю апреля подтопило 57 дорог в регионе.

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