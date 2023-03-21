Холода отступают: в Новосибирске на 21 марта потеплеет до -5 градусов

Зимняя стужа, пришедшая на один день, отступает. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Резкое похолодание в начале неделе постепенно начет отступать. В Новосибирске температура ночью повысится до -9…-11 градусов ночью и -3…-5 днем.

— Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. На дорогах сильная гололедица. Юго-западный ветер подует со скоростью 4-9 метров в секунду, — сообщает Западно-Сибирский гидрометцентр.

По Новосибирской области, к сожалению, будет так же холодно: ночью -9…-14, местами до -20, днем -2…-7. Будет переменная облачность, местами небольшой снег, по югу преимущественно без осадков. А на дорогах также гололедица.

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