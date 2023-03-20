В Новосибирске назвали ТОП-5 школ города по отзывам в 2GIS

В Новосибирске назвали лучшие школы города по отзывам в 2GIS. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирске назвали лучшие школы города по отзывам в 2GIS. Рейтинг составлен на основе оценок учителей, учеников и их родителей.

На первом месте оказалась средняя общеобразовательная школа № 170 в Кировском районе. Ее рейтинг составляет 4,4 балла из 5. Новосибирцы выделяют достойных учителей, вкусную еду в столовой, а также уютную обстановку внутри.

Следом идет СОШ № 105 имени героя России Шелохвостова в Калининском районе. Учебное заведение набрало 4,3 балла. В отзывах родители учеников отмечают среди преимуществ разнообразную и интересную школьную жизнь, которую организуют для их детей.

На третьем месте расположилась средняя общеобразовательная школа № 134 в Кировском районе. Она набрала 4,1 балла.

− Ребенок посещает данную школу. Все нравится, учителя хорошие, добрые и отзывчивые. Всегда пойдут навстречу ученику. Естественно, если сам ученик этого хочет, − подчеркнула одна из родительниц.

Средняя общеобразовательная школа № 47 имени Михина тоже набрала 4,1 балла. Учебное заведение находится в Кировском районе.

Среднюю общеобразовательную школу № 141 с углубленным изучением математики, расположенную в Первомайском районе, оценили в 4 балла.

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