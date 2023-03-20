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НовостиОбщество20 марта 2023 0:00

Снова померзнем: в Новосибирске похолодает до минус 23 градусов

В Новосибирской области похолодает до минус 26 градусов
Татьяна СОЛОВОВА
Татьяна СОЛОВОВА
Холода вернутся в Новосибирск.

Холода вернутся в Новосибирск.

Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

В Сибирь вновь вернутся морозы: погода в Новосибирске на 20 марта 2023 явно не порядует горожан из-за холодов. По крайней мере, таков прогноз новосибирского гидрометцентра.

- Ночью 20 марта в Новосибирске похолодает до минс 16 - минус 18 градусов (в пригороде - до минус 21 - минус 23 градусов), возможны снегопады, - сообщается на сайте новосибирского гидрометцентра. - Днем будет минус 6 - минус 8 градусов.

В области морозы будут еще сильнее: ночью в некоторых районах будет минус 26 градусов, днем - минус 4 - минус 9 градусов.

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