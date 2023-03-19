Районы с самыми высокими ценами на вторичное жилье назвали в Новосибирске

Квартиры серьезно подорожали. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Новосибирске составлен рейтинг районов с самой дорогой вторичкой: об этом сообщает РБК со ссылкой на агентство недвижимости ЦИАН.

Итак, дороже всего в декабре 2022 года стоила квартира в Центральном районе: за такое жилье придется заплатить 145,5 тысяч рублей за квадратный метр. На втором месте Железнодорожный район - 135,3 тысяч рублей за квадратный метр.

А если судить по скорости роста цен, то тут лидер Советский район - в нем цены поднялись на 16,3% за год: теперь квадратный метр жилья стоит там 119,9 тысяч рублей. Ровно такой же рост цен и в Октябрьском районе, но жилье там дешевле - 118,7 тысяч рублей за квадратный метр.

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