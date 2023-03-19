Глава СК взял на контроль расследование дела о падении мальчика в открытый колодец в Новосибирске

Ребенок упал в открытый колодец. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Глава СК Александр Бастрыкин взял на контроль расследование дела о падении мальчика в открытый колодец. Напомним, ЧП произошло 15 марта в Кировском районе недалеко от улицы Шмонина. К счастью, ребенок был не один: его друг позвал на помощь взрослых.

Сейчас Следственное управление СК РФ по Новосибирской области проводит проверку, после которой которой даст оценку работы коммунальщиков.

- Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе процессуальной проверки и установленных обстоятельствах, - пояснили в ведомстве.

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