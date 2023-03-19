«Детвора ставила эксперимент, Слава не успел отбежать»: мошенники организовали фейковый сбор для обгоревшего мальчика

Мошенники уверяли, что ребенку нужно догостоящее лечение. Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

Письмо с просьбой о помощи пришли на почту сибирякам от имени новосибирского фотографа. Якобы его племянник серьезно пострадал и нужны деньги на лечение.

- Детвора ставила эксперимент — поджигали сахар, антисептик, растворитель, какую-то бытовую химию и прочее. Огонь вспыхнул мгновенно. Слава не успел отбежать. Eго тушили прохожие, которые находились неподалеку, - так в письме описывается ситуацция.

Вот только сам новосибирский фотограф категорически отрицает, что организовывал сбор:

- У меня всё хорошо, денег хватает! Мне ничего не надо! - написал он на своей странице в соцсетях.

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