«Была раненой и слабой»: в Новосибирске собаки напали на косулю

Косуля серьезно пострадала. Фото: Минприроды Новосибирской области.

В Заельцовском парке неравнодушные сибиряки спасли раненую косулю: об этом рассказали в Минприроды Новосибирской области.

- Нам сообщили, что животное пострадало от бродячих собак, было ранено и ослаблено, - пояснили в Минприроды Новосибирской области. - Косулю удалось отловить, ей оказали необходимую помощь.

Косулю удалось поймать. Фото: Минприроды Новосибирской области.

Оказалось, что самке около двух лет. И ей серьезно досталось: у нее были укусы в районе головы, рваная рана в районе левого бедра. Сейчас косуля находится в Новосибирском зоопарке: как только ей станет лучше, ее выпустят на волю.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber