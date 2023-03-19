В Новосибирске часовню хотят построить на улице Немировича-Данченко

Появится ли часовня, еще предстоит решить.
Фото: Иван МАКЕЕВ
Новосибирцам предстоит решить, изменит ли свой облик улица Немировича-Данченко: там хотят поставить часовню. Обсуждается проект на портале «Электронная демократия Новосибирской области».
Планируется, что там изменят вид разрешенного строительства с зоны отдыха и оздоровления на зону для осуществления религиозных обрядов. И вместо продуктового магазина там появится часовня.
Как пояснили КП-Новосибирск, с подобным проектом выступила местная администрация. Поддержат его сибиряки или нет, пока неизвестно.
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