В Новосибирске часовню хотят построить на улице Немировича-Данченко

Появится ли часовня, еще предстоит решить. Фото: Иван МАКЕЕВ

Новосибирцам предстоит решить, изменит ли свой облик улица Немировича-Данченко: там хотят поставить часовню. Обсуждается проект на портале «Электронная демократия Новосибирской области».

Планируется, что там изменят вид разрешенного строительства с зоны отдыха и оздоровления на зону для осуществления религиозных обрядов. И вместо продуктового магазина там появится часовня.

Как пояснили КП-Новосибирск, с подобным проектом выступила местная администрация. Поддержат его сибиряки или нет, пока неизвестно.

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