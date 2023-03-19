Ну, дай кусочек! Выдра Дружок из Новосибирского зоопарка просит у посетителей рыбку

Выдра Дружок из Новосибирского зоопарка повеселила посетителей выпрашиванием вкусняшек. Фото: Анна Новикова

Выдра Дружок из Новосибирского зоопарка повеселила посетителей выпрашиванием вкусняшек. Заприметив у своего вольера папарацци, зверек понадеялся на угощение.

Дружок подбегал близко к клетке, вставал на задние лапки и изо всех сил позировал фотографам. Правда, осознав, что вкусного «гонорара» за эту съемку он не получит, решил ретироваться.

В Новосибирском зоопарке речные выдры содержатся с 1967 года. За все время пребывания этого вида в Новосибирске на свет у них появились 117 детенышей. Они становились украшением коллекций зоопарков Японии, Израиля, Северной Кореи, Южной Кореи, Швейцарии, Латвии и многих российских городов.

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