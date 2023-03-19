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НовостиОбщество19 марта 2023 12:23

В Новосибирске мать обвинила водителя в том, что он высадил из автобуса 9-летнего мальчика

Татьяна СОЛОВОВА
Татьяна СОЛОВОВА
Со слов мамы ребенка, водитель попросил мальчика выйти из салона.

Со слов мамы ребенка, водитель попросил мальчика выйти из салона.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В СМИ появилась информация о том, что мать 9-летнего мальчика возмущена поведением водителя автобуса №43. Мол, в девятом часу вечера 17 марта он высадил ребенка на полпути, не довез до конечной остановки «Белые росы». И заявил, что разворачивается и дальше не поедет.

Корреспонденты КП-Новосибирск связались с компанией-перевозчиком, чьи автобусы работают на этом маршруте, и там прокомментировали ситуацию.

- Начнем с того, что мама ребенка с нами в принципе не связывалась, - пояснили КП-Новосибирск в ООО «Диамант-1». - Кроме того, водитель обязан завершить маршрут, даже если нет пассажиров, иначе он ему не будет засчитан. И не может быть такой ситуации в принципе, что автобус не доехал до конечной. Моя версия - ребенок сказал неправду.

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