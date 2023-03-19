Попробовать канат на вкус: малыш-лемур из Новосибирского зоопарка стал самостоятельным

Малыш лемур из Новосибирского зоопарка стал совсем самостоятельным. Фото: Анна Новикова

Малыш лемур из Новосибирского зоопарка стал совсем самостоятельным. Ему наскучило сидеть на спине у мамы, и он решил отправиться исследовать вольер своими силами. Самостоятельного детеныша засняли на видео посетители.

Пока взрослые сородичи были заняты своими делами, малыш успел попробовать на вкус канаты и бревна, и полазать по всем находящимся в вольере поверхностям.

Напомним, кошачьи лемуры появились в Новосибирском зоопарке еще в 1989 году. В 2003 году у животных образовалась стабильная группа, где начали регулярно рождаться детеныш. За все это время на свет там появилось более 42 лемуров. С первых минут рождения эти зверьки окружены вниманием не только мамы, в воспитании там участвуют все члены группы. Иногда даже бывает сложно разглядеть кроху за всеми, кто хочет его согреть и обнять.

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