В Новосибирске после реконструкции открылось новое здание театра Афанасьева

Новое здание стало невероятным подарком к юбилею театра. Фото: Вячеслав АШУРКОВ

В воскресенье, 19 марта, состоялось открытие нового здания театра Афанасьева, реконструкция которого шла с 2020 года.

На сцене - несколько поколений артистов. Фото: Вячеслав АШУРКОВ

Напомним, ранее у театра не было собственного помещения: 35 лет он размещался на съемных площадках. И новый дом в здании, где ранее распологался кинотеатр «Пионер», стал невероятным подарком к юбилею театра.

Открытие прошло 19 марта. Фото: Вячеслав АШУРКОВ

Общая площадь нового здания - около 3000 метров. Там есть 209 мест для зрителей, кассы, фойе, гардероб, гримерные, студия звукозаписи, помещения для хранения реквизита, костюмерный, пошивочный и столярный цеха. Работы в здании обошлись в 654 миллиона рублей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber