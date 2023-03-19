В Новосибирске загорелся частный дом на Нижегородской

Пожар тушили больше 3 часов. Фото: «Инцидент Новосибирск».

Утром в воскресенье, 19 марта, произошел пожар на улице Нижегородской: там загорелся частный дом №123. Об этом КП-Новосибирск рассказали в ГУ МЧС по Новосибирской области.

- Сообщение о пожаре поступило в МЧС в 6.10 утра: в тот момент горела кровля дома, - прокомментировали в ГУ МЧС по Новосибирской области. - Спустя 5 минут пожарные прибыли на место, пламя удалось потушить в 9.30 утра.

Огонь повредил крышу на площади 72 квадратных метров, но, к счастью, никто не пострадал.

- В тушении пожара были задействованы 12 сотрудников МЧС, - продолжают в ведомстве.

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