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НовостиОбщество19 марта 2023 7:36

Более 300 пассажиров не могут улететь из Новосибирска в Сочи

Задерживается вылет двух рейсов
Татьяна СОЛОВОВА
Татьяна СОЛОВОВА
Вылет самолета задержали до 23.00.

Вылет самолета задержали до 23.00.

Фото: Виктория МИНАЕВА

Западно-Сибирская транспортная прокуратура сообщила о том, что более 300 пассажиров не могут улететь из Новосибирска в Сочи. Причина - неблагоприятные метеоусловия в Краснодарском крае.

- Задерживаются 2 рейса до Сочи, - пояснили в Западно-Сибирской транпортной прокуратуре. - По предварительным данным, задержка продлится до 23.00, однако возможны изменения по времени вылета.

Пока же прокуратура контролирует, чтобы все пассажиры были обеспечены горячием питанием и напитками и соблюдались все положенные по закону правила.

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