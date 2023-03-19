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НовостиОбщество19 марта 2023 6:53

В Новосибирске музыкальную школу на Терешковой построят за 619 миллионов рублей

Татьяна СОЛОВОВА
Татьяна СОЛОВОВА
Школу должны достроить в 2025 году.

Школу должны достроить в 2025 году.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Хорошая новость для учеников музыкальной школы №10 Советского района: новое здание школы построят на улице Терешковой. Информация об этом уже появилась на сайте госзакупок.

Аукцион объявило Управление капитального строительства Новосибирска. Требования, которые предъявили к будущему подрядчику, таковы: компания должна будет подготовить территорию, обустроить фундамент, возвести стены, проложить инженерные сети, сделать утепление и изоляцию.

Все предстоящие работы обойдутся в 618,9 миллионов рублей. Начать строительство должны 24 апреля, а завершить к 20 июня 2025 годы.

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