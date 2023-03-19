Тепло близко: покупатели увидели бабочку на стене магазина в Новосибирске

Бабочка сидела на стене магазина. Фото: Виктория МИНАЕВА

Новосибирцы, которые отправились в один из магазинов на улице Кропоткина, увидели необычного «покупателя» - там сидела бабочка с яркими оранжево-черными крыльями.

- Она находилась на стене супермаркета, очень красивая, - рассказали КП-Новосибирск покупатели.

Бабочку увидели на Кропоткина. Фото: Виктория МИНАЕВА

Правда, ближайшие дни явно будут неблагоприятными для насекомых: в ночь на понедельник,20 марта по прогнозам новосибирского гидрометцентра, похолодает до минус 19 градусов. Кроме того, и в понедельник синоптики обещают снегопады и сильный ветер с порывами до 15 м/с.

Как вам такая красавица? Фото: Виктория МИНАЕВА

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