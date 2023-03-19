В Новосибирске мертвого мужчину нашли у дома на Одоевского

Мужчину нашли под окнами дома. Фото: «Моя Первомайка».

В воскресенье, 19 марта мертвого мужчину обнаружили у третьего подъезда дома 1/7 на Одоевского.

- Личность мужчины установлена: он - местный житель, ему было 69 лет, - пояснили КП-Новосибирск в ГУ МВД по Новосибирской области.

По предварительной информации, у мужчины остановилось сердце: точная причина смерти будет установлена после судебно-медицинской экспертизы.

Как сообщает паблик «Моя Первомайка», мужчина вышел из подъезда выбросить мусор, по пути домой ему стало плохо. Мимо него проезжала машина, но водитель не отреагировал.

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