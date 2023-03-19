В Новосибирске три человека пострадали в аварии с двумя иномарками на Сибиряков-Гвардейцев

Авария произошла на левом берегу. Фото: ГИБДД по Новосибирской области.

Утром в воскресенье, 19 марта, страшная авария произошла на улице Сибиряков-Гвердейцев в Ленинском районе Новосибирска: там столкнулись две иномарки.

- Автомобиль Hyundai Solaris выехал на встречную полосу и столкнулся с Toyota Windom, - пояснили в ГИБДД по Новосибирской области.

Увы, удар был такой силы, что без пострадавших не обошлось. Травмы получили водитель Hyundai Solaris и женщина, которая была за рулем Toyota Windom.

- Также травмы получил пассажир Hyundai Solaris, - продолжают в ГИБДД по Новосибирской области.

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