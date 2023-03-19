Прыг в сугроб: в Новосибирском зоопарке показали прогулку Герды с медвежатами

В Новосибирском зоопарке показали, как Герда гуляет со своими маленькими медвежатами. Фото: Новосибирский зоопарк

В Новосибирском зоопарке показали, как Герда гуляет со своими маленькими медвежатами. Малыши с радостью начали скакать по еще оставшимся в их вольере сугробам, греясь при этом под весенним солнышком. А заботливая мама-медведица присматривала за ними.

— Пока малыши гуляют и наслаждаются снегом с мамой Гердой, догадайтесь, что делает Кай? — пишет телеграм-канал Новосибирского зоопарка.

А папа-медведь, которого временно отселили на его отдельную половину вольера, тем временем готовится наслаждаться водными процедурами. Ведь бассейны в вольерах белых медведей как раз начали наполнять водой — температура воздуха на улице позволила это сделать.

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