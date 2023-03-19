На город обрушилась непогода. Фото: Алена КУЛЕШОВА

Непогода пришла в Новосибирск утром в воскресенье, 19 марта: с утра на город обрушилась весенняя метель.

- Метет так, что домов не видно, - рассказала КП-Новосибирск Анна, которая с утра оказалась на улице. - А еще снег припорошил лед, и не видишь, где лучше наступать, поэтому легко поскользнуться.

Снегопады ожидаются и в понедельник. Фото: Татьяна СОЛОВОВА

По прогнозам синоптиков, снегопады не прекратятся и в понедельник, 20 марта. Днем столбик термометра покажет минус 6 - минус 8 градусов, ночью похолодает до минус 14 - минус 16 градусов (в пригороде - до минус 19 градусов).

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