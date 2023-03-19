На город обрушилась непогода.
Фото: Алена КУЛЕШОВА
Непогода пришла в Новосибирск утром в воскресенье, 19 марта: с утра на город обрушилась весенняя метель.
- Метет так, что домов не видно, - рассказала КП-Новосибирск Анна, которая с утра оказалась на улице. - А еще снег припорошил лед, и не видишь, где лучше наступать, поэтому легко поскользнуться.
Снегопады ожидаются и в понедельник.
Фото: Татьяна СОЛОВОВА
По прогнозам синоптиков, снегопады не прекратятся и в понедельник, 20 марта. Днем столбик термометра покажет минус 6 - минус 8 градусов, ночью похолодает до минус 14 - минус 16 градусов (в пригороде - до минус 19 градусов).
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер