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НовостиОбщество19 марта 2023 3:02

В Новосибирских отделениях «Вайлдберриз» появились объявления о том, что клиентов теперь будут снимать

Под камерами обязательно надо будет проверять товар
Галина СИМОНОВА
Проверять товар нужно будет только под камерами. Фото: читатели КП-Новосибирск

Проверять товар нужно будет только под камерами. Фото: читатели КП-Новосибирск

В Новосибирских отделениях «Вайлдберриз» появились объявления о том, что клиентов теперь будут снимать. Под камерами обязательно нужно будет проверять товар.

— В связи с участившимися случаями подмены товаров на пунктах выдачи, все вещи необходимо вскрывать и проверять до примерки (на столе и под камерой видеонаблюдения), — сообщается в объявлениях на пунктах выдачи.

Если же покупатель обнаружит не тот товар в упаковке уже в примерочной, то вернуть его можно будет только по специальной заявке.

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