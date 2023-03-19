В Новосибирске спасатели достали из сливной трубы сфинкса с «маникюром»

Лапа кота застряла в металлической решетке. Фото: МАСС

В Новосибирске спасателям пришлось отправиться в одну из квартир Ленинского района, чтобы вызволить из беды кота. Сфинкс застрял лапой в металлической решетке для слива в ванной.

— Задняя лапа кота застряла в металлической решётке для слива в ванной. Спасатели открутили крепление слива и освободили лапу кошки, — рассказали спасатели МАСС.

Чтобы котик в процессе операции по спасению не причинил спасателям вреда, на когти ему надели силиконовые накладки. Испуганное, но целое животное передали 32-летней хозяйке.

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