В Новосибирске прокуратура проверит детский садик с протекающей крышей

В Новосибирске прокуратура проверит детский садик № 501, где родители пожаловались на протекающую крышу.
Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
В Новосибирске прокуратура проверит детский садик № 501, где родители пожаловались на протекающую крышу. По словам сибиряков, с крыши там постоянно капает вода, из-за чего отсырела электропроводка, а куски потолочной плитки стали разваливаться и падать вниз.
— По предварительной информации заключенный на ремонт крыши контракт расторгнут в связи с ненадлежащим исполнением обязательств подрядчиком, — сообщили в региональной прокуратуре.
Ведомство проверит соблюдение закона об охране жизни и здоровья детей.
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