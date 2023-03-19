В Новосибирске прокуратура проверит детский садик с протекающей крышей

В Новосибирске прокуратура проверит детский садик № 501, где родители пожаловались на протекающую крышу. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Новосибирске прокуратура проверит детский садик № 501, где родители пожаловались на протекающую крышу. По словам сибиряков, с крыши там постоянно капает вода, из-за чего отсырела электропроводка, а куски потолочной плитки стали разваливаться и падать вниз.

— По предварительной информации заключенный на ремонт крыши контракт расторгнут в связи с ненадлежащим исполнением обязательств подрядчиком, — сообщили в региональной прокуратуре.

Ведомство проверит соблюдение закона об охране жизни и здоровья детей.

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