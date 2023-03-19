Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в НовосибирскеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпецпроектыСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНедвижимость НовосибирскаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в НовосибирскеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпецпроектыСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНедвижимость НовосибирскаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Новосибирск
-2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество19 марта 2023 1:39

В Новосибирске прокуратура проверит детский садик с протекающей крышей

На такую проблему пожаловались родители занимающихся там детей
Галина СИМОНОВА
В Новосибирске прокуратура проверит детский садик № 501, где родители пожаловались на протекающую крышу.

В Новосибирске прокуратура проверит детский садик № 501, где родители пожаловались на протекающую крышу.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Новосибирске прокуратура проверит детский садик № 501, где родители пожаловались на протекающую крышу. По словам сибиряков, с крыши там постоянно капает вода, из-за чего отсырела электропроводка, а куски потолочной плитки стали разваливаться и падать вниз.

— По предварительной информации заключенный на ремонт крыши контракт расторгнут в связи с ненадлежащим исполнением обязательств подрядчиком, — сообщили в региональной прокуратуре.

Ведомство проверит соблюдение закона об охране жизни и здоровья детей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber