В Новосибирске 18 марта прошел концерт в честь воссоединения Крыма с Россией

В Новосибирске 18 марта 2023 года отметили 9-летнюю годовщину воссоединения Крыма с Россией. Фото: Правительство НСО

В Новосибирске 18 марта 2023 года отметили 9-летнюю годовщину воссоединения Крыма с Россией. В городе прошли праздничные мероприятия.

— Поздравляю всех с праздником Крымской весны! Для нас это не только великое, радостное событие. Крымская весна для нас — это совесть. Больше двадцати лет мы жили с чувством горести, вины и сожаления за судьбу Крыма, судьбу города российских, русских моряков Севастополя. И когда в 2014 году произошло их возвращение в родную гавань — это было не просто радостное событие, это был символ, того, что мы остались теми, кем должны быть, — поздравил с праздником сибиряков губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

В Центральном парке состоялся концерт-митинг «Крым, Донбасс, Россия — навсегда! ». Пришли на него несколько сотен зрителей самых разных возрастов. У многих были с собой флаги РФ.

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