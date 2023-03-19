В Новосибирске поставят новые камеры фиксации ПДД за 394 миллиона

В Новосибирске установят камеры фотовидеофиксации нарушений ПДД. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Новосибирске установят камеры фотовидеофиксации нарушений ПДД. На сайте госзакупок размещено 19 контрактов на общую сумму более 394 миллионов рублей.

Установлены камеры будут на обоих берегах. На правом — на пересечении улиц Гребенщикова и Краузе, Жуковского и Тимирязева, Богдана Хмельницкого и Писемского, Кошурникова и Бориса Богаткова, Гоголя и Семьи Шамшаных, Кирова и Восход, Красный проспект и Крылова, и так далее.

На левом берегу камеры появятся, в частности, на пересечениях улиц Блюхера и Котовского, Мира и Ватутина, Порт-Артурская и Станционная, а также площадь Карла Маркса и так далее.

Фиксировать они будут нарушение скоростного режима, проезд на запрещенный сигнал светофора, непристегнутые ремни безопасности и многое другое.

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