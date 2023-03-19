Снова будет каток: в Новосибирске 19 марта похолодает до -9 градусов

В Новосибирске в воскресенье, 19 марта синоптики обещают похолодание.
Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА
В Новосибирске в воскресенье, 19 марта синоптики обещают похолодание. Согласно прогнозам, температура может опуститься вплоть до -9 градусов.
— В воскресенье, 19 марта, будет облачно с прояснениями, ночью преимущественно без осадков, в конце ночи небольшой снег, мокрый снег, днем небольшой, местами умеренный мокрый снег. На дорогах сильная гололедица, снежные заносы, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр.
Температура воздуха ночью опустится до -3…-5 градусов, в пригороде похолодает до -9. Днем потеплеет до 0…-2. Ветер будет дуть со скоростью 8-13 метров в секунду, с порывами до 18 метров.
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