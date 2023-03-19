В Новосибирске «Тойота» врезалась в патрульный автомобиль недалеко от Нижней Ельцовки.
Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
В Новосибирске «Тойота» врезалась в патрульный автомобиль недалеко от Нижней Ельцовки. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.
— Возле поворота на Нижнюю Ельцовку произошло ДТП с участие полицейского автомобиля. Информации о пострадавших не поступало, — сообщает паблик Вконтакте «АСТ-54».
В ГУ МВД отметили, что водитель «Тойоты», ехал по Бердскому шоссе и врезался в стоявший с включенными проблесковыми маячками и аварийной сигнализацией патрульный автомобиль. После этого служебный автомобиль врезался в стоящий впереди УАЗ.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер