В Новосибирске «Тойота» врезалась в патрульный автомобиль недалеко от Нижней Ельцовки. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Новосибирске «Тойота» врезалась в патрульный автомобиль недалеко от Нижней Ельцовки. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

— Возле поворота на Нижнюю Ельцовку произошло ДТП с участие полицейского автомобиля. Информации о пострадавших не поступало, — сообщает паблик Вконтакте «АСТ-54».

В ГУ МВД отметили, что водитель «Тойоты», ехал по Бердскому шоссе и врезался в стоявший с включенными проблесковыми маячками и аварийной сигнализацией патрульный автомобиль. После этого служебный автомобиль врезался в стоящий впереди УАЗ.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber