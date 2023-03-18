«Вышел бы раньше — прибило бы меня»: в Новосибирске ледяная глыба разбила автомобиль

Ледяная глыба разбила машину. Фото: предоставлено владельцем авто

В Новосибирске припаркованный около дома на улице Грибоедова, 13 автомобиль разбило упавшей с крыши глыбой льда. Инцидент случился в субботу, 18 марта.

— Я в этот день купил новые рамки для номеров, поставил машину, зашел домой буквально на 15 минут — тогда из окна видел, как с крыши что-то упало, но не обратил внимания. У нас тут это постоянное дело. А вот когда спустился, чтобы рамки поменять — увидел свою практически полностью разбитую машину: разбиты стекла, зеркала повреждены, крыша… Короче говоря, ущерб там ощутимый, — пояснил КП-Новосибирск владелец поврежденного авто. — Но даже не это самое важное. Ведь выйди я на 15 минут раньше, то пришибло бы меня. Или если бы, не дай бог, кто-то из людей мимо в этот момент проходил.

Новосибирец заявил, что обратился после случившегося в управляющую компанию дома.

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