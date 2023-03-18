В деревне в Новосибирской области ввели карантин из-за бешенства

В деревне Олтарь Чистоозерного района Новосибирской области выявили очаг бешенства. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В деревне Олтарь Чистоозерного района Новосибирской области выявили очаг бешенства. На территории объявили карантин с 18 марта. Распоряжение об этом отдал губернатор региона Андрей Травников, документ опубликовали на сайте правительства.

— Установить на территории деревни Олтарь Барабо-Юдинского сельсовета ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству. Управлению ветеринарии Новосибирской области обеспечить осуществление предусмотренных ветеринарным законодательством РФ специальных мероприятий по ликвидации очага бешенства на территории неблагополучного пункта, — сообщается в тексте документа.

Очаг выявили в одном из личных подсобных хозяйств. Пока будут действовать ограничительные меры, на его территории будет запрещено лечить больных восприимчивых животных, впускать посторонних, ввозить и вывозить животных, которых не вакцинировали от бешенства в течение 179 дней. В самой деревне в период карантина, который должен продлится до 16 мая, будут под запретом ярмарки, выставки и другие массовые мероприятия с животными, а также их вывоз (кроме привитых) и отлов диких животных для зоопарков.

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