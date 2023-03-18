Новосибирцы скупают дешевые копии сапог от Bottega Veneta

Новосибирцы хотят найти красивую и непромокаемую обувь. Фото: Евгения ГУСЕВА

Погода в Новосибирске сейчас по-настоящему весенняя погода: солнце и оттепель. После особенно снежной зимы дороги города заполонили лужи.

И чтобы держать свои ноги в сухости, сибиряки повально ищут непромокаемую обувь. Но если обычные резиновые сапоги не вписываются в образ многих модниц, то вот брендовые прорезиненные ботинки — другое дело. Вот только стоят такие, например, от бренда Bottega Veneta, под 50 тысяч рублей.

По карману такая обувь не всем, но зато на прилавках небольших магазинчиков и на просторах интернета можно найти немало похожих на бренд моделей, но гораздо дешевле — в пределах 2-3 тысяч.

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