В Новосибирске 39-летняя женщина пострадала в ДТП с двумя иномарками

В ДТП с двумя иномарками пострадала женщина. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску

В Дзержинском районе Новосибирска столкнулись две иномарки. Авария произошла утром в субботу, 18 марта.

— В 11:10 63-летний водитель автомобиля «Тойота Харриер» ехал по улице Есенина в сторону улицы Бориса Богаткова. Напротив дома 8/4 на улице Есенина он столкнулся с автомобилем «Хонда Торнео», за рулем которой был 41-летний водитель, — сообщили в Госавтоинспекции по Новосибирску.

В аварии пострадала 39-летняя пассажирка «Хонды», ее доставили в больницу. На месте работали сотрудники ГИБДД.

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