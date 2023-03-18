На ЖД станции Барабинск под Новосибирском под окнами вокзала нашли мужчину

Мужчину нашли под окнами вокзала.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Под окнами железнодорожного вокзала на станции Барабинск Новосибирской области из нашли мужчину. Инцидент случился днем 17 марта.
— Мужчина ехал на поезде Красноярск-Новосибирск. Он должен был пересесть на поезд до Уфы, но вышел на станции Барбинск, — пояснили КП-Новосибирск в УТ МВД по СФО.
Сейчас мужчина находится в больнице в тяжелом состоянии, а транспортные полицейские проводят проверку по данному факту.
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