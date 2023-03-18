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НовостиОбщество18 марта 2023 8:49

МЧС предупредило жителей Новосибирской области о похолодании до -20 градусов

Холода придут вместе с сильным ветром
Галина СИМОНОВА
В Новосибирской области в ночь на 20 марта обещают резкое похолодание.

В Новосибирской области в ночь на 20 марта обещают резкое похолодание.

Фото: Людмила СТРИЖНОВА-ВЫСОТСКАЯ

В Новосибирской области в ночь на 20 марта обещают резкое похолодание. По прогнозам синоптиков, температура может опуститься вплоть до -20 градусов.

— Ночью 20 марта ожидается похолодание до -14…-19 градусов, днем потеплеет до -6…-8 градусов. В отдельных районах ожидается небольшой снег, ветер будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду ночью, 3-8 метров в секунду днем, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр.

В МЧС жителей региона призывают к максимальной осторожности при использовании печей, газового оборудования и электроприборов.

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